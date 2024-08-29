Масована повітряна атака 29 серпня: виникла масштабна пожежа – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена нова масована повітряна атака 29 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і багато «Шахедів». Більшість ворожих цілей вдалося збити, але є влучання і руйнування. Виникли пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україні 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – рф., із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Масована повітряна атака 29 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі. Про це повідомляють в КМВА

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, уламки збитих безпілотників, впали у кількох районах міста.

У Дніпровському районі збитий БпЛА впав на дитячий майданчик між будинками.

У Голосіївському районі столиці уламками були пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі багатоповерхівки. Там знайшли невеликий уламок, схожий на гайку.

У Деснянському районі, де впали уламки дрона, загорілась альтанка в котеджному містечку.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Київська область

У КОВА повідомляють, що ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу.

Також є інформація про один пошкоджений приватний будинок. В ньому вибиті вікна.

Черкащина

У Черкаській області під час російської атаки вночі проти четверга, 29 серпня, уламки збитого шахеда упали на територію приватного підприємства, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, на території підприємства виникла пожежа. Оперативні служби працювали над ліквідацією вогню, додав глава ОВА.

Станом на 11:00 у Черкасах рятувальники вже ліквідували пожежу площею 2700 кв.м., що виникла на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки.

До ліквідації залучалося 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.

Дніпропетровщина

Вночі та на ранок оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 5 шахедів.

Кіровоградщина

Сьогодні, 29 сеpпня, під час pанкової повітpяної тpивоги над Кіpовогpадщиною збили pосійський безпілотник.

Пpо це повідомив начальник Кіpовогpадської обласної військової адміністpації Андpій Райкович.

Дpон збили над Олександpійським pайоном.

Тpавмованих та pуйнувань немає.

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