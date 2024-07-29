Нічна повітряна атака 29 липня: збили майже усі цілі

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 29 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракету. Більшість цілей вдалося збити в одній із областей.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Нічна повітряна атака 29 липня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю оборонці неба з ПвК «Схід» збили 6️ ворожих безпілотників. 5️ «Шахедів» і 1️ розвідувальний дрон. Про це повідомили в ОВА. Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Херсонщина

У ніч на 29 липня підрозділи Сил протиповітряної оборони знищили на Херсонщині 1 безпілотник типу “Shahed-131/136.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Кіровоградщина

Голова Кіровоградської ОВА повідомив про відбиття нічної атаки російських військ. За попередніми даними, обійшлося без наслідків для регіону.

Нічна атака російських військ, попередньо, минула без наслідків у Кіровоградській області, де вночі її також відбивали, повідомив у понеділок голова Кіровограської ОВА Андрій Райкович,

Ніч з тривогою. У результаті протиповітряного бою збито ракету та дев’ять шахедів. В тому числі і в небі над нашою областю. Попередньо – без наслідків, – написав Райкович у Телеграмі

Ще новини України: Нічна повітряна атака 27 липня: збили усі цілі, але є руйнування і виникли пожежі – все, що відомо