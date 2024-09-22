Масована нічна повітряна атака 22 вересня: знову удари по енергетиці – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 22 вересня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». Знову цілили, зокрема, по енергетиці.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 22 вересня 2024 року противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської обл. та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська – рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Масована нічна повітряна атака 22 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

У Київській області вночі 22 вересня працювала протиповітряна оборона, є збиті цілі. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає, – ідеться у повідомленні

Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні.

В двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.

В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Хмельниччина

Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 8 БПЛА типу «Shahed» на Хмельниччині.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Разом з тим, в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю.

За інформацією на цю годину, жертв серед цивільного населення немає. На місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються.

Сумщина

Учора пізно ввечері ворог завдав удару по енергетичних об’єктах на Сумщині, застосувавши БпЛА типу “Шахед”. Про це повідомили у Сумській ОВА

Полтавщина

Унаслідок російської атаки уражена енергетика Полтавщини, повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін 22 вересня.

«Обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі», – йдеться у повідомленні

Миколаївщина

За інформацією районних військових адміністрацій, у ніч на 22 вересня в Миколаївській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири БпЛА типу “Shahed 131/136”.

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