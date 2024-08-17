Нічна повітряна атака 17 серпня: вдарили ракетою по центру міста – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 17 серпня. Вона продовжилася і вранці. Окупанти запускали по Україні «Шахеди» і вдарили ракетою.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 17 серпня 2024 року російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області – рф.) та 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф.

Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Нічна повітряна атака 17 серпня: ситуація в регіонах

Сумщина

Окупанти вдарили ракетою по місту Суми. Внаслідок обстрілу вранці у суботу, 17 серпня, біля житлових багатоповерхівок в районі проспекту Свободи почалася пожежа – повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

За його словами, у місті внаслідок влучання пошкоджено багато вікон, горіли автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби, пошук постраждалих продовжується.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.

Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень.

Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території по якій був завданий удар.

У поліції додали, що в результаті атаки травмувалися дві особи, пошкоджено два багатоквартирні будинки, будівлю торговельного центру. На місці події працюють всі профільні служби.

Рух на перехресті проспекті Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено. Штаб з ліквідації наслідків розпочинає роботу з 9:00 в укритті школи №6, – повідомив начальник МВА

У Сумській ОВА уточнили, що росіяни здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста.

Вночі 17 серпня у Сумах кілька разів лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про тактичну російську авіацію та загрозу БПЛА.

Київщина

П’яту ніч поспіль ворог намагається атакувати Київську область ударними дронами. Сьогодні вночі тривога оголошувалася тричі. Про це повідомили у Київській ОВА.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

За інформацією оперативних груп внаслідок падіння уламків сталося загорання лісової підстилки. Пожежа ліквідована. Також пошкоджена покрівля одного приватного будинку.

Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів.

Робота оперативних груп з ліквідації наслідків ворожої атаки продовжується.

Черкащина

Цього разу захисники черкаського неба знищили над областю три БпЛА противника. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець. На щастя, минулось без потерпілих і без руйнувань інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю оборонці неба збили 2 ворожих «Шахеди».

Миколаївщина

У небі Миколаївщини збито один дрон.

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