Нічна повітряна атака 16 серпня: є поранені і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 16 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і безпілотники. На жаль, є поранені і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М», 3-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Нічна повітряна атака 16 серпня: ситуація в регіонах

Сумщина

У ніч на 16 серпня російська армія атакувала ракетами міста Краснопілля на Сумщині. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це з посиланням заступника голови Краснопільської громади Василя Лавриненка повідомило Суспільне. За словами посадрвця, у Краснопіллі пошкоджено та зруйновано понад 20 будинків та адмінбудівля. 6 людей поранені, 2 з них у тяжкому стані.

Київщина

Російські окупаційні війська вчергове намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, у місті працювала ППО. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Відомо, що обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини. В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони, – зазначив очільник КМВА Сергій Попко

За його словами, останнім часом повітряні тривоги почастішали: вчора їх було чотири за день.

Полко додав, що від початку повномасштабного вторгнення рф у столиці пролунало понад 1200 тривог.

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