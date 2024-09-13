Повітряна атака 13 вересня: виникла пожежа, є поранений – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 13 вересня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Більшість ворожих цілей вдалося збити, але не обійшлося без поранених і руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда – ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Станом на 9.00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.

Повітряна атака 13 вересня: ситуація в регіонах

Одещина

У ніч на п’ятницю, 13 вересня, російські окупанти атакували Одесу та район ударними дронами. Внаслідок атаки постраждав 74-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, напружена бойова робота сил протиповітряної оборони тривала впродовж майже години.

Посадовець зауважив, що, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків в Одесі та районі було пошкоджено чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, чотири легкових авто та дві прибудови до житлових будинків.

“Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини”, — додав він

Миколаївщина

Війська РФ у ніч на 13 серпня атакувати Миколаїв ударними безпілотниками. Уламки збитого БПЛА впали на територію продовольчого підприємства, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«На місці виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Постраждалих немає», – йдеться у дописі

Хмельниччина

У ніч з 12 на 13 вересня в Хмельницькій області двічі оголошували сигнал «Повітряної тривоги». Причина – в небі перебували ворожі ударні безпілотники. Тривога лунала з 23:43 і до 00:59, а також із 1:37 і до 3:49.

Вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», було збито 2 ворожих БпЛА типу «Shahed», – повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. – Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило

Івано-Франківщина

Під час атаки дронів Російської Федерації у ніч на 13 вересня було пошкоджено об’єкт промисловості в Івано-Франківській області, що призвело до пожежі. Про це повідомили Міненерго та голова Івано-Франківської області Світлана Онищук.

У Івано-Франківській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури

За даними енергетиків, під час ліквідації пожежі було припинено подачу електроенергії, але вже відновлено живлення.

Незважаючи на пошкодження, підприємство продовжує свою роботу, але ніхто не постраждав.

Цієї ночі ворог знову атакував нашу область, працювала протиповітряна оборона. Наразі рятувальні служби прибирають наслідки повітряної атаки. На щастя, ніхто не постраждав.

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