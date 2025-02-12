Масована нічна повітряна атака 12 лютого: ракети на Київ і Кривий Ріг, 123 дрони, є загиблий і поранені – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 12 лютого. Вона розпочалася ще з вечора напередодні. Росіяни запустили по Україні ракети і понад 130 безпілотників. На жаль, не обійшлося без жертв і руйнувань, сталися пожежі.

«Новини України – НСН» зібрали максимум інформації про атаку і розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У ніч на 12 лютого 2025 року (із 19.00 11 лютого) ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один — із Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Коментар Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий удар Росії.

Він зазначив, що цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби – допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору.

Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни, – сказав президент

Масована нічна повітряна атака 12 лютого: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву рано вранці 12 лютого. На жаль, не обійшлося без жертв. Виникли пожежі. Є руйнування.

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:

Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина – 9-річна дівчинка.

В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Момент падіння уламків однієї з ворожих ракет у Києві – у нашому телеграмі

Фото і відео наслідків удару по Києву

“Люди втрачали свідомість від ударної хвилі, у будинках вилетіли навіть розетки, — розповіла киянка про наслідки удару

Область

Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі відбувається пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Чернігівщина

У ніч на 12 лютого російські війська завдали удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Ймовірно, били ударним дроном.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено господарчі будівлі

Двоє людей отримали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу.

Начальник Чернігівської ОВА додав, що станом на ранок вогнеборцям вдалося локалізувати займання.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ворог вдарив по Кривому Рогу ракетою пізно увечері 11 лютого. Також в області було збито три ворожих БпЛА.

Вранці продовжується ліквідація наслідків ракетного удару Кривому Рогу. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Але внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, три навчальні заклади, бізнес-об’єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів. Інформація ще уточнюється, створені бригади для обстеження.

Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні комунальні служби.

З вечора було розгорнуто Штаб допомоги людям, чиє житло постраждало.

Фото наслідків удару по Кривому Рогу

Миколаївщина

У ніч на 12 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136». У Миколаївському районі на одному з об’єктів інфраструктури, внаслідок падіння уламків, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення. Постраждалих немає.

Сумщина

Звечора та вночі російська армія атакувала країну безпілотниками. На Сумщині зенітники відбивали чергову масовану атаку ворога.

Сьогодні, 12 лютого У небі над Сумщиною наші зенітники збили 15 ворожих БпЛА типу “Шахед”.

Черкащина

Ще з вечора у Черкаській області лунали тривоги. Загалом наші оборонці знищили в черкаському небі 6 російських БпЛА.

Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було.

Херсонщина

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 3 “Shahed-131/136”.

Кіровоградщина

Сьогодні вночі, 12 лютого, на Кіpовогpадщині pезультативно відпpацювала пpотиповітpяна обоpона.

Пpо це повідомляє начальник обласної військової адміністpації Андpій Райковича.

За словами начальника ОВА, наслідків в області не зафіксували.

Раніше ми повідомляли: Масована нічна повітряна атака 11 лютого: удар по газовій інфраструктурі, є постраждалі – все, що відомо (фото)