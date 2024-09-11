Нічна повітряна атака 11 вересня: ракети збити не змогли – все, що відомо

Росіянами була здійснена чергова нічна повітряна атака 11 вересня. Ворог запускав по Україні ракети і «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю – рф., двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Нічна повітряна атака 11 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Про це повідомляє КМВА.

Київська область

Під атакою «Шахедів» вкотре була і територія Київської області. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі дрони було знищено.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Одещина

У ніч на 11 вересня ворог спрямував шість протирадіолокаційних ракет Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, про що повідомили у Повітряному командуванні «Південь».

Х-31П – це протилокаційна ракета. Вона спрямована на пошуки систем ППО та радіолокаційних станцій. Ворог часто використовує цю ракету, щоби перевірити українську систему протиповітряної оборони та її боєздатність. На озброєнні України є американські ракети AGM-88 HARM, які виконують ті самі функції, що і Х-31П.

Дніпропетровщина

Як повідомили у ДніпроОВА, на Дніпропетровщині цієї ночі знищено 6️ ворожих «Шахедів».

Херсонщина

У ніч на 11 вересня під час дронової атаки армії РФ Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 5 безпілотників типу “Shahed-131/136”.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Черкащина

Під час повітряної тривоги вночі 11 вересня збили один ворожий БпЛА на Черкащині.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Маємо новини від наших оборонців. Уночі під час тривоги вони мінуснули ще один ворожий БпЛА в небі над областю. Минулось без потерпілих. Руйнацій інфраструктури теж немає”, – зазначив Ігор Табурець.

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