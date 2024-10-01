Нічна повітряна атака 1 жовтня: ППО працювала в 7 областях – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 1 жовтня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». ППО працювала у 7 областях. Практично всі ворожі цілі вдалося збити.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 1 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Нічна повітряна атака 1 жовтня: ситуація в регіонах

Черкащина

Під час повітряної тривоги в області було збито 5 ворожих безпілотників. Повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Без потерпілих і руйнацій інфраструктури”, – зазначив він

Миколаївщина

Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області чотири ударні безпілотники росіян

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У ніч на 1 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу “Shahed 131/136”, — йдеться у повідомленні

Кіровоградщина

Під час тривоги на Кіровоградщині працювала ППО сьогодні вночі.

Як повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram, на Кіровоградщині обійшлося без наслідків.

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