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Чому сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога – роз’яснення генерал-лейтенанта

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Чому сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога – роз’яснення генерал-лейтенанта
Національна служба новин - NNS

Останнім часом все частіше повітряна тривога оголошується по всій Україні. Вона може лунати декілька годин, але обстрілів при цьому немає. Як правило, таке відбувається, коли російські літаки підіймаються у повітря. Саме так було і сьогодні, 21 грудня.

Але невже ворожі літаки підіймаються у повітря, витрачаючи купу палива, аби тільки полякати українців? Звісно, що ні. Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, що стоїть за таким діями росії. Свій коментар він надав каналу-24, передає НСН.

Сьогодні в Україні двічі лунали сигнали повітряної тривоги. Першу було оголошено через те, що у Білорусі піднявся у небо, зокрема, винищувач МіГ-31К – потенційний носій ракети “Кинджал”. Пізніше з’ясувалось, що рейси були тренувальні та демонстративні.

Російську авіацію щодня підіймають у небо з ймовірною метою уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів – сказав Ігор Романенко.

Чому сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога – роз’яснення генерал-лейтенанта

На його думку, такі дії ворога також свідчать про намагання виявити нашу протиповітряну оборону.

Крім того, ворог здійснює космічну розвідку зі супутників. Також розвідку на базі літаків ІЛ-76 та А-50. Застосовує і наземні засоби.

За словами Романенка, така розвідка проводиться для того, аби, на жаль, планувати подальші ракетні удари та застосовувати дрони-камікадзе.

Генерал-лейтенант зазначив, що захиститись від цього можна збільшуючи потенціал потужності протиповітряної оборони.

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