Чому сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога – роз’яснення генерал-лейтенанта

Останнім часом все частіше повітряна тривога оголошується по всій Україні. Вона може лунати декілька годин, але обстрілів при цьому немає. Як правило, таке відбувається, коли російські літаки підіймаються у повітря. Саме так було і сьогодні, 21 грудня.

Але невже ворожі літаки підіймаються у повітря, витрачаючи купу палива, аби тільки полякати українців? Звісно, що ні. Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, що стоїть за таким діями росії. Свій коментар він надав каналу-24, передає НСН.

Сьогодні в Україні двічі лунали сигнали повітряної тривоги. Першу було оголошено через те, що у Білорусі піднявся у небо, зокрема, винищувач МіГ-31К – потенційний носій ракети “Кинджал”. Пізніше з’ясувалось, що рейси були тренувальні та демонстративні.

Російську авіацію щодня підіймають у небо з ймовірною метою уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів – сказав Ігор Романенко.

На його думку, такі дії ворога також свідчать про намагання виявити нашу протиповітряну оборону.

Крім того, ворог здійснює космічну розвідку зі супутників. Також розвідку на базі літаків ІЛ-76 та А-50. Застосовує і наземні засоби.

За словами Романенка, така розвідка проводиться для того, аби, на жаль, планувати подальші ракетні удари та застосовувати дрони-камікадзе.

Генерал-лейтенант зазначив, що захиститись від цього можна збільшуючи потенціал потужності протиповітряної оборони.

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