Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну: найближчими днями можливі удари

Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну. Попереджає про удари, які готує Росія.

Відповідна інформація з’явилася на сайті посольства США В Україні 21 серпня, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що держдепартамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями.

Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну

Посольство США закликає громадян США залишити Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, якщо це безпечно, – йдеться у повідомленні

Водночас наголошується, що російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Також у посольстві США зазначають, що ситуація з безпекою по всій Україні є дуже нестабільною, і може погіршитися без попередження. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності щодо безпеки.

Дії, які необхідно виконувати:

Стежити за оновленнями у місцевих засобах масової інформації.

Завчасно визначити найближчі укриття на випадок оголошення повітряної тривоги.

Негайно переміститися в укриття при оголошенні тривоги.

Дотримуватися вказівок українських офіційних осіб та служб екстреного реагування у разі надзвичайної ситуації.

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