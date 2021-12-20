Порошенку підписали підозру у державній зраді (відео)

П’ятому президенту України Петру Порошенку підписали підозру у державній зраді, повідомляє NNS, посилаючись на babel.ua і штаб партії «Європейська солідарність». Політика підозрюють у державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це під час брифінгу 20 грудня заявив керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.

«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014—2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», — пояснив Турчинов.

За словами Турчинова, підозру підписала не генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко. Порошенко ж наразі перебуває у дипломатичному турне Туреччиною та Польщею, тому підозру вручать, коли він повернеться.

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У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Влітку журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.

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