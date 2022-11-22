Помер Юрій Шухевич – Герой України. Що про нього відомо

У ніч на 22 листопада, помер Юрій Шухевич, Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликанн. Його серце зупинилось в Німеччині, де він перебував на лікуванні. Це львівському виданню NTA підтвердила дружина Юрія — Наталія Шухевич, передає NNS.

Помер Юрій Шухевич – легенда. Що про нього відомо

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року в с. Оглядів Львівської області України. Відомий український дисидент СРСР, член Української Гельсінської групи, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. Герой України.

Подвиг Юрія Шухевича

Видання “Герої України” пише:

Кажуть, що природа відпочиває на дітях великих людей, тому що не може залишити місце для подвигу і батькові, і його синові в історії нації одночасно. Каральна система СРСР не залишила вибору синові легендарного командувача ОУН-УПА: його потрібно було ізолювати і зламати, щоб потім публічно син “засудив батька і каявся за його вчинки” на науку тим, хто надумає не послухатися і виступити проти системи. Тільки за цієї умови “син за батька не відповідає”, як піонер Павлик Морозов, якого прославляли в СРСР, і сотні тисяч інших піонерів та комсомольців, які відмовилися від своїх репресованих батьків у Радянському Союзі.

Юрія Шухевича радянська система ламала довгих 46 років – з 1944 по 1990, так і… не зумівши зломити або зламати.

1944 рік – з приходом Червоної армії 11-річний Юрій Шухевич заарештований і разом з матір’ю засланий до Сибіру;

1946 рік – відлучений від матері і відданий до дитячого будинку для дітей-ворогів народу на Донбасі, звідки 13-річний підліток разом із сестрою біжить в рідні місця;

1948 рік – судовий процес щодо “дітей ворога народу Романа Шухевича”, який завершується вироком 15-річному Юрію Шухевичу: 10 років у радянській в’язниці (відбував у Володимирі);

1954 рік – потрапив під амністію, але незабаром знову був заарештований у зв’язку з протестом генерального прокурора СРСР: “Ю. Шухевича звільняти не можна, оскільки він син ліквідованого зрадника і пособника фашистів Р. Шухевича”;

1958 рік – після закінчення 10-річного засудження був повторно засуджений на 10 років відбування у таборах суворого режиму на підставі тюремної справи, свідками по якій виступали провокатори і тюремні наглядачі;

серпень 1968 року – звільнений, але оскільки йому було заборонено проживати в Україні, оселився у Нальчику Кабардино-Балкарської Республіки і через 4 роки за написання антирадянської брошури, в березні 1972 року, був втретє заарештований і засуджений на 9 років тюрьмі і 5 років заслання;

до 1978 року перебував у Володимирській в’язниці, звідки був направлений до Чистопільської в’язниці;

1982 рік – засланий в Тюменську область;

1988 рік – за час заслання Юрій Шухевич повністю осліп. Після повернення відправляється до будинку інвалідів;

1990 рік – отримує дозвіл на повернення в Україну, де організовує УНА-УНСО і керує нею з перервою у 1990-1994 і 2005-2014, доки організація не увійшла у “Правий сектор”;

у 2014 році був обраний народним депутатом України за списком Радикальної партії Олега Ляшка.

Під час політичного ув’я́знення Шухевич повністю втратив зір, піддавався постійним фізичним і моральним тортурам, але не відмовився від батьків, ідей і демократичних переконань.

Жертвуючи власним життям, продовжив свою подальшу правозахисну діяльність.

Він проявив героїзм, високі особисті моральні якості, міцність духу, волю, безкорисливість і відданість ідеї демократії в усьому світі, показав героїчний приклад родинних почуттів, який є основою будь-якої держави. Коли йому виповнилося 57 рокІв, отримав свободу і дозвіл повернутися в Україну.

19 серпня 2006 Указом президента України Віктора Ющенка 73-річному Юрію Шухевичу присвоєно звання Герой України.

Цікаве про Юрія Шухевича

“У мене немов камінь звалився з душі, коли я дізнався, що живим він їм не дався”, – зізнався в одному з інтерв’ю Юрій Шухевич, який почув про смерть батька, перебуваючи в ув’язненні. “Для нього це була б трагедія. Його зв’язкова Галина Дідик прийняла отруту, але її відкачали, – шрами від страшних тортур під час допитів жінка так і забрала в могилу”, – говорить Юрій Шухевич про свого батька.

після розвалу СРСР сім’ю Юрія Шухевича спіткало ще одне горе – трагічно загинув його син. А коли Юрій Шухевич вирішив зайнятися бізнесом і придбав пару кіосків, зустрівся з рекетирами;

“Насамперед мені запам’яталися його віра в свою ідею, відданість їй і безкорисливість. Його не цікавило, що він матиме, чи отримає якісь нагороди, – він напевно знав, що їх не буде, що врешті-решт йому доведеться загинути, проте бився до останнього”, – також згадує він батька.

Нагороди Юрія Шухевича.

19 серпня 2006 року Указом президента України Віктора Ющенка 73-річному Юрію Шухевичу присвоєно звання Герой України.