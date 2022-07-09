Подорожі Україною під час війни: що дозволено і заборонено

Плануючи подорожі Україною під час війни слід знати про заборони і обмеження, які діють на даний момент. Що дозволено, а що заборонено, де можна мандрувати, а куди краще не їхати, розповіли у Державному агентстві розвитку і туризму, передає NNS.

Навіть в умовах війни туристична галузь продовжує функціонувати. Але є багато «але».

ДАРТ зазначає, що мандрувати та пересуватися країною під час війни не заборонено. Варто пам’ятати, що у кожній області за безпеку відповідають насамперед Військова адміністрація, а також місцева влада, ДСНС, поліція та військові. Саме до них варто звертатися, щоб уточнити – чи безпечно їхати в той чи інший регіон, які локації можна відвідувати, а які заборонено.

Збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів по маршруту вашої подорожі. Туроператором та екскурсоводам теж необхідно формувати маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ, бо це відповідальність за людські життя.

Якщо ви плануєте відпустку або хочете відвідати туристичні локації, перед візитом потрібно уточнити графік роботи об’єкту. Також при плануванні туристичних мандрівок просять враховувати те, що з метою підтримання правопорядку на території областей діє комендантська година. Як правило, вона триває з 23.00 поточної доби до 05.00 наступної доби.

Дозволи і обмеження, які діють під час воєнного стану

Що заборонено?

Сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів – заборонені по всій Україні.

В умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи (фестивалі, концерти тощо).

Недоступними також є туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією.

Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії.

Загалом варто утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Що дозволено та які обмеження діють у регіонах у період воєнного стану?

Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях.