Півроку повномасштабної війни: про “досягнення” росії розповіли у британській розвідці

24 серпня виповнюється рівно півроку повномасштабної війни в Україні. У розвідці Британії розповіли, чого досягла росія через шість місяців після того, як вдерлася на територію суверенної держави.

За півроку своєї агресивної війни росія не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення. Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні, який 24 серпня присвятили підсумкам шести місяців війни, передає NNS, посилаючись на «Європейську правду».

“З 2014 року Путін мав наміри сумішшю сили та дипломатії примусу збільшити й зміцнити вплив рф на Україну та втручатися у її суверенні справи. Півроку тому росія почала повномасштабне вторгнення з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни”, – нагадує розвідка.

Вже у квітні, зазначають в огляді, у російському керівництві почали розуміти, що початкові задуми не вдаються, і змістили фокус на більш скромні задачі на сході й півдні України.

“Наступ на Донбасі рухається з мінімальним прогресом і росія очікує масштабну контратаку України. РФ потерпає від нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії суттєво погіршилося. Дипломатичний вплив росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи – похмурі. Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди”, – підсумовує розвідка Британії.

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