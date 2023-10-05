Підсумки зустрічі в Гренаді: що пообіцяли міжнародні партнери Зеленському

Підбиваючи підсумки зустрічі в Гренаді, яка відбулася 5 жовтня, НСН з посиланням на Радіо Свобода розповість, що пообіцяли міжнародні партнери Зеленському.

Patriot від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді провів зустріч із Олафом Шольцом, в перебігу якої отримав від канцлера Німеччини запевнення щодо роботи над наданням Україні додаткової системи ППО.

«Канцлер ФРН наголосив, що Німеччина працює над наданням Україні додаткової системи ППО Patriot на зимові місяці», – повідомив Зеленський

Втім, зазначимо, що офіційного повідомлення від німецької сторони, коли така передача може відбутися, наразі немає.

Підсумки зустрічі в Гренаді: Hawk від Іспанії

Водночас після розмови Зеленського на полях саміту у Гранаді із в.о. прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчесом стало відомо, що Іспанія передасть Україні 6 пускових установок Hawk.

Офіс президента України повідомляє, що сторони «докладно обговорили наступний оборонний пакет від Іспанії, який міститиме боєприпаси, артилерію, антидронні системи та засоби протиповітряної борони, обладнання для розмінування».

У свою чергу, сайт уряду Іспанії пише: «Після розмови із президентом Зеленським, які відбулися сьогодні протягом дня, уряд Іспанії надасть Україні 6 пускових установок Hawk для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору».

У канцелярії українського президента повідомили, що наразі Володимир Зеленський провів у Гранаді переговори також із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Також Зеленський вперше зустрівся із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що для того, аби у майбутньому у Європі не було війни, «єдність має спрацювати на повну силу». За його словами, будь-яке замороження війни в Україні дозволить Росії відновити потенціал.

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