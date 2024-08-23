Підрив Каховської ГЕС: Україна шукає юристів за 365 млн грн для позову проти РФ

Підрив Каховської ГЕС і греблі – це найбільша техногенна катастрофа з часів Другої світової війни. Україна спробує притягнути Росію до відповідальності за скоєний злочин через суд. На юристів готова витратити 365 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідноенерго, передають «Новини України – НСН».

15 серпня Укргідроенерго оголосило закупівлю послуг щодо забезпечення юридичного представництва в міжнародному арбітражі проти РФ за знищення Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС – техногенна катастрофа, винних необхідно покарати

Після підриву греблі Каховської ГЕС, що вважається найбільшою техногенною катастрофою з часів Другої світової війни, Укргідроенерго ініціювало арбітражний розгляд проти Російської Федерації, – йдеться у повідомленні У березні 2024 року було направлено офіційне повідомлення уряду та іншим офіційним особам Росії про вирішення спору відповідно до Угоди між урядами України та Росії про взаємний захист інвестицій, – додали в компанії

Там зазначили, що розгляд цієї справи триватиме багато років, тому компанія потребує надійного та професійного партнера, з яким зможе пройти цей шлях разом, і зрештою притягнути Росію до відповідальності за злочин.

Укргідроенерго запрошує провідні національні та міжнародні юридичні компанії взяти участь у тендері. Перевага надається фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах, – підкреслили у пресслужбі

Зацікавленим юридичним компаніям пропонують ознайомитися з умовами тендеру, оприлюдненого на Prozorro. Там вказано, що вартість юридичних послуг Укргідроенерго оцінює у 365 млн грн.

Тендерні пропозиції можна подавати до 16 вересня 2024 року. Початок аукціону призначено на 17 вересня.

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