Останнім часом у магазинах, кафе, кав’ярнях тощо клієнтам масово відмовляють у безготівковому розрахунку. З цього приводу на адресу Державної податкової служби та Держпродспоживслужби надходять скарги. Підприємців попередили про штрафи за невикористання терміналів. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті ДПС.

На адресу Державної податкової служби України системно надходять скарги громадян щодо незабезпечення можливості продавцями товарів проведення розрахунків за допомогою платіжних карток та банківських терміналів, – йдеться в повідомленні.

ДПС нагадує платникам податків про визначений постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» обов’язок забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги), включаючи суб’єктів малого підприємництва, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у населених пунктах з чисельністю населення від 25 тис. осіб і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій.

Особливу увагу просять звернути на обов’язок застосування РРО/ПРРО у яких виник з 01.01.2022 року.

Також у ДПС нагадують, що статтею 17 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що за всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

Крім того, згаданою статтею встановлено право споживача на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне здійснення безготівкових розрахунків з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Аналогічна норма щодо обов’язкового приймання продавцями електронних платіжних засобів встановлена Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 15.06.2006 № 833.

Так, пунктом 21 згаданої постанови визначено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.

Таким чином, відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги свідчить про обмеження прав споживача та є порушенням вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Які штрафи за невикористання терміналів

За відмову а у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги передбачені такі штрафи:

штраф у розмірі 500 НМДГ, що складає 8500 грн, яку застосовують до суб’єктів господарювання (п. 12 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про захист прав споживачів”);

штраф у розмірі від 2 до 5 НМДГ (34-85 грн) – на осіб, які здійснюють розрахункові операції, та від 5 до 10 НМДГ (85-170 грн) – на посадових осіб (ст. 155 КпАП).

У разі порушення права на безготівковий розрахунок споживач може звернутися до Держпродспоживслужби України та її територіальних органів, зразок звернення розміщено на вебпорталі в розділі: «Захист прав споживачів» –> «Якщо ваші права порушено».

Хто може не користуватися терміналом у своїй підприємницькій діяльності

Постановою КМУ від 29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» передбачене звільнення окремих категорій продавців від обов’язкового приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги), зокрема суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб.

Раніше NNS повідомляв про те, що у багатьох підприємців України у новому році виникли проблеми із встановленням програмного забезпечення та користування ним. Система часто дає збій, не всі придбали необхідні програми, дехто не навчився ними користуватися. Аби уникнути штрафів, підприємці і перейшли на готівку.

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