Петро Порошенко озвучив 5 «червоних ліній» для України і прокоментував перемогу Трампа

П’ятий Президент Петро Порошенко озвучив 5 «червоних ліній» і прокоментував перемогу Трампа на виборах у США. Він закликав українців не лякатися, а продовжувати боротьбу і не втрачати віри в перемогу. Адже без цього успіх неможливий. Також Порошенко привітав Дональда Трампа.

«Новини України – НСН» розповідає все, що відомо про заяви п’ятого Президента.

Петро Порошенко озвучив 5 «червоних ліній» для України

Порошенко наголосив на червоних лініях, які, за його словами, є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.

Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.

Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.

Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.

Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.

П’яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.

Не варто лякати Трампом

Я кардинально не погоджуюся, коли хтось лякає Україну Трампом. Як президент, я працював з адміністрацією Трампа з перших днів його каденції в 2016 році до травня 2019 року, – сказав Порошенко

Він розповів що одним із перших рішень Трампа було передати Україні летальну зброю, яку Україна чекала з 2014 року. Джавеліни стали символом цієї підтримки, але це були також контрбатарейні радари, системи РЕБ, військово-морські кораблі «Айлендер».

Я особисто зустрічався з ним не лише в Білому домі, а й на Генасамблеї ООН, і кожна така зустріч була конкретною та результативною для нашої країни, – каже Порошенко

За його словами, саме адміністрація Трампа активно протидіяла будівництву «Північного потоку-2», впроваджуючи санкції, що зупинили проєкт. Це був важливий удар по енергетичних інтересах Росії. Важливо й те, що Трамп підтримував Мінські угоди, а його спецпредставник Курт Волкер чітко координував дії з ЄС, щоб не допустити ескалації війни.

Ба більше — саме з адміністрацією Трампа ми вперше обговорювали поставки систем ППО і ударних вертольотів «Apache». Тоді ж, завдяки його підтримці, ми зробили важливі кроки на шляху до автокефалії Православної Церкви України, – каже Порошенко

Сьогодні проросійські канали намагаються створити ілюзію загрози від можливого повернення Трампа. Але я впевнений, що наші відносини з будь-якою адміністрацією в США ґрунтуватимуться на підтримці нашої держави та боротьбі за свободу, – додав політик

Перед цим він привітав Дональда Трампа з обранням на посаду президента США.

Він написав:

Щиро вітаю Donald J. Trump з обранням Президентом США! Це була блискуча кампанія, надзвичайно конкурентна, та, у підсумку, ефективна. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі. Сподіваюся, що за Вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього Вільного світу. Зможемо надіслати однозначний сигнал всім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав. Хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані в себе вдома. Україна — ваш надійний союзник у цій історичній місії. Переконаний, що наша підтримка з боку Сполучених Штатів продовжуватиме зростати на засадах твердої двопартійності. А відносини стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном будуть і далі зміцнюватися в інтересах миру, безпеки і стабільності у світі, заснованому на правилах, а не силі. Завдяки зусиллям та допомозі всіх попередніх адміністрацій США, починаючи з 2014 року, ми всі сьогодні значно сильніші, трансатлантичний світ — більш консолідований, а наша спільна перемога — більш близька. З поверненням, Дональде!

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