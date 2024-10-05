Перша аптека, яка продаватиме ліки на основі медичного канабісу, зареєстрована в Україні. Стало відомо, де вона знаходиться.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, передають «Новини України – НСН».

Зареєстрована перша аптека, яка продаватиме ліки на основі медичного канабісу

В Україні запрацювала електронна система обліку обігу медичного канабісу. Першою реєстрацію в системі для продажу таких медичних препаратів пройшла аптека у місті Черкаси. Відповідно до закону, який ухвалила Верховна Рада, система починає працювати, і пацієнти отримають доступ до ліків на основі канабісу.

Радуцький нагадав, що у грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу. МОЗ розробив та затвердив значну кількість нормативно-правових документів. З останнього – зміни до ліцензійних умов, що врегульовують обіг канабісу на всіх етапах.

У понеділок на засіданні Комітету в рамках депутатського контролю заслухали звіт МОЗ щодо ухвалення «підзаконки». Почули, що для запуску систему майже все готово, і днями очікується запуск електронної системи. Зокрема, МОЗ затвердив перелік станів і хвороб, при яких можна призначати ліки на основі канабісу. А також міністерство спільно з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця розробило програму навчання медичних працівників для лікування такими препаратами, – розповів нардеп

Днями почала працювати електронна система обліку обігу медичного канабісу. За словами заступника міністра охорони здоров’я Марії Карчевич, першою реєстрацію у системі пройшов аптечний пункт у Черкасах, і тепер він може відпускати відповідні ліки.

Очікуємо на активність інших аптечних закладів, – каже Радуцький

Він підкреслив, що відповідно до вимог закону, кожен процес та вид діяльності, пов’язаний із медичним канабісом, фіксується в електронній системі. Під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їхнім відпуском в аптечному закладі.

Очікуємо, коли українські пацієнти отримають доступ до препаратів на основі канабісу, – додав нардеп

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