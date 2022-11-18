Перерахунок пенсій з 1 грудня: якими будуть мінімальні і максимальні виплати

Чи буде в Україні перерахунок пенсій з 1 грудня, які саме виплати зміняться, якими новими функціями буде наділено пенсійний фонд – про все це у матеріалі NNS нижче.

З 1 грудня зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У зв’язку з цим передбачено перерахунок пенсійних виплат.

Щороку в Україні у Державний бюджет закладається розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 01 грудня 2022 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становитиме 2093 грн. І щоразу, як тільки зростає цей показник, проводиться перерахунок складових пенсійних виплат, що базуються на розмірі прожиткового мінімуму, а це: мінімальна та максимальна пенсії за віком, підвищення, надбавки. Отже мінімальний розмір пенсії за віком — 2093 грн, максимальний — 20930 грн.

Перерахунок пенсій: які ще виплати зміняться

Також перерахунку підлягають:

доплата за понаднормовий стаж, передбачений Законом України “Прозагальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (для пенсіонерів, які не працюють);

пенсія за особливі заслуги відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

доплати згідно із законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

щомісячна державна адресна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.

Буде перерахована й надбавка до пенсії, призначена відповідно до Закону України “про донорство крові та її компонентів”. Підкреслюється, що ця надбавка залежить від розміру загального показника прожиткового мінімуму на одну особу — 2589 грн. У розрахунку на місяць надбавка становитиме 258,90 грн (2589 грн х 10%).

До уваги пенсіонерів, які працюють!

Увагу пенсіонерів, які продовжують працювати (провадити діяльність, пов`язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), звертають на те, що перерахунок у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводитиметься після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

А що з приводу пенсіонерів з мінімальними пенсіями?

Окрім зазначеного перерахунку, пенсіонерам, що не працюють, та яким не виповнилося 70 років та мають відповідний страховий стаж: чоловіки — не менш 35 років, жінки — не менше 30 років, і в яких розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2500 грн, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожної особи будуть індивідуальні, бо все залежить від даних пенсійної справи. А оскільки зазначений вид перерахунків проводиться в автоматизованому режимі — додатково звертатися до органів Пенсійного фонду або подавати заяву на перерахунок не потрібно.

З 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд буде наділений новими функціями

За рішенням Уряду з жовтня поточного року розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійному фонду України.

Першим етапом була передача функцій виплати призначених органами Соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Дані для виплат надходили до Фонду в електронному вигляді. Протягом жовтня-листопада Фонд вже здійснив усі зазначені виплати. До речі, виплати проводяться незалежно від того чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

Другий етап — це виконання повного циклу, що стосується субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, тобто прийом заяв і документів, призначення та виплата. Цей етап починається з 1 грудня 2022 року. Увагу громадян звертають на те, що система працюєм за принципом екстериторіальності, тож подати заяву на житлову субсидію та пільги можна в будь-якому сервісному центрі Фонду, незалежно від місця проживання громадян.

Окрім сервісних центрів прийом документів, для зручності мешканців області, здійснюють також уповноважені особи ЦНАПів та територіальних громад. А поки триває перехідний період, функції призначення субсидій та пільг у листопаді ще виконують органи Соціального захисту населення, а фінансують виплати Пенсійний фонд України.

Інформацію надав Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій КОЗАК.