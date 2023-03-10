Пенсіонерам в Україні готують приємний сюрприз – хтось отримає додаткові виплати

Пенсіонерам в Україні готують приємний сюрприз. Деякі з них до кінця року отримають додаткові виплати, повідомляє НСН, посилаючись на Міністерство соціальної політики.

У березні 2023 року в Україні провели щорічну індексацію пенсій, але на деяких пенсіонерів до кінця року чекають ще й додаткові виплати, адже вже найближчим часом запрацює постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій. Вона вже схвалена Мін’юстом. Про це повідомила заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

За словами Марчак, минулого року було ухвалено закон, який дозволяє робити благодійні внески на виплату пенсій. Внески можуть бути сплачені на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді, або можуть бути внесені знеособлено.

“Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. Міністерство юстиції вже має оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій“, – сказала вона

Марчак пояснила, що будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, має право на свій розсуд зробити благодійну пожертву до Пенсійного фонду, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії для своїх батьків, бабусь, дідусів або інших людей, які потребують.

“І таким чином це призведе до збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої внесено благодійний внесок“, – додала Марчак

Детальніше про те, чого очікувати пенсіонерам в Україні, у відео

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