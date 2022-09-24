Пенсії в Україні: чи буде підвищення у зв’язку із курсом долара

Чи підвищаться пенсії в Україні у зв’язку із новим курсом долара, відповіли у мінсоцполітики, передає NNS, посилаючись на Факти.

Попри російську агресію й те, що бюджет-2023 буде «воєнним», обіцяна індексація пенсій не скасовується. Про це повідомив в етері телемарафону заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

«З 1 березня ми прогнозуємо та плануємо провести відповідну індексацію пенсій з урахуванням зростання інфляційних процесів та середнього рівня заробітної плати. Відповідні видатки у проєкті бюджету на 2023 рік закладаються», — розповів Музиченко.

Іншими словами, чиновники врахують збільшення курсу долара щодо гривні та збільшать розмір пенсій. Звичайно, наскільки швидко вони це проведуть, не зовсім зрозуміло.

Але чекати на суттєве підвищення не варто. Прожитковий мінімум зросте приблизно на 5,4%, при тому, що негласна інфляція вже становить 30%. Саме через це надбавки до пенсії будуть мінімальними, якщо враховувати ціни на продукти.

Музиченко вважає, що ресурси бюджету не дозволяють керувати великими цифрами. Однак для незахищених та малозабезпечених верств населення будуть передбачені різноманітні програми підтримки та фінансова допомога.

У Кабміні заклали у проєкт держбюджету на 2023 рік мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2022 року — 6700 грн. Це теж один з важливих показників для розрахунку пенсії у майбутньому.

Тому багатьом українцям залишається сподіватись на виплати від міжнародних організацій та оформлення пенсій за кордоном.

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