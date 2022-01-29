Патрулі-фантоми «піймали» вже 4212 порушників на дорогах – як це працює

З 25 січня на дорогах України з’явилися так звані патрулі-фантоми. Це поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення швидкості на дорогах. За час, що минув, станом на 29 січня винесено вже 4212 постанов за правопорушеннями, зафіксованими фантомами в автоматичному режимі. Про це NNS повідомляє, посилаючись на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Черговий виїзд фантомів на патрулювання.

А наразі результати маємо наступні.

Станом на сьогодні вже маємо 4212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими фантомами в автоматичному режимі.

P.S. І як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 фантоми в строю.

Керуйте безпечно і відповідально, – написав Білошицький.

Патрулі-фантоми: як вони працюють – детальніше про нововведення

Ці автомобілі не мають розпізнавальних знаків поліції та оснащені системами контролю швидкості. Вони фіксують порушення правил дорожнього руху, а також зчитують та розпізнають номерні знаки.

Функцію «фантомів» зараз виконують автомобілі Skoda Kodiaq. Надаллі поліція обіцяє не разголошувати інформацію про марки та моделі, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

Спецавтомобіль сертифікований за модулями “В” та “F” і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР.

У поточному році за Держпрограмою (реалізовується Мінінфраструктурою) заплановано закупівлю ще 30 таких спецавтомобілів.

Як відбувається фіксація адмінправопорушення та притягнення порушника до відповідальності

Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, як під час руху самого фантому, так і коли фантом стоїть в певному місці. Після фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних.

Після чого метадані із відповідною інформацією відправляються до системи автоматичної фіксації, яка відповідні метадані опрацьовує та автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності, в такому випадку, притягується власник авто або належний користувач.

Майже всі правопорушення швидкісного режиму обіцяють фіксувати в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Чи може бути фіксація правопорушень не в автоматичному режимі

Може. Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. Як правило, це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання фантому. Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до надсерйозних наслідків.

Як тоді буде відбуватися притягнення до відповідальності таких водіїв

У “фантомі” патрулюють інспектори. У такому разі вони, відповідно до вимог статті 35 ЗУ “Про Національну поліцію”, будуть зупиняти автомобілі порушників та розглядати справи про адмінправопорушення. Притягуватись до відповідальності в такому випадку будуть водії авто, яких зупинили.

Чи законний і доцільний такий спосіб патрулювання

Про новий спосіб патрулювання на українських дорогах та його законність поспілкувалися з юристом журналісти Суспільного. Питання задали Івану П’ятаку, юристу Центру демократії та верховенства права.

Іван П’ятак каже, що наразі немає чіткого розуміння, чи під час прихованого патрулювання поліція дотримуватиметься вимоги статті 40 Закону “Про національну поліцію”. Згідно з цією статтею, інформація про наявність автоматичної фото- та відеотехніки має бути розміщеною на видному місці. Тож питання законності такого патрулювання має вирішувати суд.

“Судова практика або підтвердить законність такого використання, або навпаки скаже, що це є суттєвим порушенням закону. І відповідно вирішить чи будуть законними докази і постанови, які винесуть у такому порядку”, – каже Іван П’ятак.

Про оскарження постанов, винесених системою автоматичної фіксації

Будь-які постанови, за словами юриста, можна оскаржувати в суді. Оскарження можливе протягом визначеного законом терміну, який відраховується від моменту ознайомлення водія з постановою.

“Якщо водій вважає, що не здійснював правопорушення і має відповідні докази, що правопорушення не було, то постанову можна оскаржувати”, – каже П’ятак.

Про доцільність автомобілів-фантомів

Досвід інших країн засвідчив ефективність поєднання стаціонарних камер автоматичної фіксації правопорушень та прихованого методу спостереження. Завдяки такому поєднанню спостерігається суттєве зменшення статистики ДТП.

“Таких результатів вдається досягти завдяки психологічному фактору — водій не знає, на якому саме автомобілі є закріпленою камера, яка може зафіксувати його порушення”, – каже Іван П’ятак.

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