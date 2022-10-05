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Україна
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П’ятирічній Алісі, яка сама виїхала з Азовсталі, вперше подзвонила мама

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Історія про маленьку дівчинку, яка сама виїхала з Азовсталі, свого часу схвилювала усю Україну. Мама дитини залишилася у охопленому вогнем Маріуполі. Про долю жінки довго нічого не було відомо. І ось з’явилася інформація, яку оприлюднила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова передає NNS.

Мама Аліси жива! Але вона знаходиться в полоні у росіян.
Злата Некрасова розповіла, що мама вперше за 4 місяців зателефонувала доньці. Позавчора у Аліси був день народження. Загарбники дозволили її матері поздоровити дитину в особливий день.
Весь цей час зв’язку з жінкою не було.
Стало відомо, що Вікторія, яка була медиком на Азовсталі, зараз знаходиться в Оленівці.

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Нагадаємо, на початку травня під час евакуації із заблокованої території заводу «Азовсталь» російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Дитина виїхала евакуаційним рейсом сама, адже її мати, як виявилося, не пройшла російську «фільтрацію» і опинилася в полоні.

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Незадовго перед цим у мережі з’явилося відео, записане у бункері «Азовсталі». На ньому чотирирічна Аліса розповідає, що дуже хоче додому і передає вітання своїй бабусі Свєті.

Чотирирічну Алісу, яку евакуювали із “Азовсталі”, забрав рідний дядько до Чернівців. Перед цим дівчинка прибула до Запоріжжя, де її прихистила заступниця голови ОВА Злата Некрасова. Повідомлялося, що опіку над дитиною мала оформити бабуся, яка збиралася приїхати із Польщі.

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У Дніпрі захисник “Азовсталі” після полону обвінчався з дружиною

 

 

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