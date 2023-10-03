ООН допоможе 900 тисячам українців пережити зиму – видаватимуть готівку, одяг, засоби обігріву

ООН допоможе Україні пройти опалювальний сезон, виділивши $123 млн. Про це повідомляє Укргідроенерго, передає НСН.

Зазначена допомога надаватиметься готівкою, з вересня 2023 року до лютого 2024 року, задля покриття витрат на електроенергію та оренду житла.

За підрахунками ООН:

готівку отримають 450 тисяч людей в Україні;

15,75 тисячі осіб буде забезпечено житлом або засобами обігріву;

250 тисяч осіб буде забезпечено необхідними для зими непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами та рушниками;

62,25 тисячі осіб отримають зимові куртки та взуття.

Також ООН забезпечить ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тисяч осіб.

Окрім того, підготовлено генератори, достатні для обслуговування 104 тис. осіб, які будуть розподілятися в міру необхідності.

Загалом ООН обіцяє допомогти в Україні 900 тисячам осіб, які постраждали внаслідок війни.

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