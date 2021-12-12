Олігархи продовжують багатіти: хто очолив ТОП-100 найбагатших українців

Олігархи в Україні продовжують багатіти, незважаючи на кризу. На даний момент сукупні статки найбагатших українців становить $47,4 млрд. І це найвищий показник з 2014 року. ТОП-100 найбагатших українців склав журнал «Новий час» спільно з інвесткомпанією Dragon Capital, передає NNS.
Перші місця в ньому зайняли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський.
- Зокрема, зміцнив своє лідерство в списку власник СКМ Рінат Ахметов, статки якого оцінюють у 11,544 млрд доларів. Рік тому, в жовтні 2020-го, НВ оцінювало цю суму 6,6 млрд доларів.
- Друге місце зайняв засновник EastOne Group Віктор Пінчук, активи якого складають 2,603 млрд доларів проти 2,415 млрд роком раніше.
- Третє місце зайняв депутат Верховної Ради і власник Smart Group Вадим Новинський з 2,44 млрд доларів. Рік тому він був лише на п’ятому місці в рейтингу НВ з сумою вдвічі меншою — 1,224 млрд доларів.
Інший нардеп, п’ятий президент і власник кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко, має, за даними НВ, 1,522 млрд доларів проти 1,492 млрд роком раніше.
Вартість активів бенефіціара гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго оцінили в 1,497 млрд доларів, а власників мережі гіпермаркетів «Епіцентр-К» Олександра та Галини Герег — в 1,462 млрд.
Колишні співвласники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють 1,401 і 1,17 млрд доларів відповідно, співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко — 1,277 млрд, а власник Group DF Дмитро Фірташ замикає список мільярдерів з 1,071 млрд доларів. Останній рік тому був на четвертому місці з 1,273 млрд.
На даний момент вся Золота сотня «важить» $47,4 млрд. Це найвищий показник, починаючи з 2014 року, хоча він ще сильно не дотягує до довоєнного 2013-го, коли ця когорта сумарно оцінювалася в $67 млрд., А рекордним був 2011-й — $83,7 млрд.
Вісім бізнесменів із сотні 2021 контролюють ледь не всю металургію і хімічну промисловість країни. Всі вони розмістилися у верхній частині ТОП-100. Їх стан Dragon Capital оцінила в $22,2 млрд, а це майже половина від усього рейтингу.
Всього в списки зараз 10 мільярдерів проти торішніх восьми і 90 мультимільйонерів. Сім з ТОП-100 пішли в мінус, 93 — в досить відчутний плюс.
В цьому році в списку з’явилося 13 новачків, серед яких зірки інноваційної економіки. Це Влад Яценко (№ 8) зі своїм фінансово-технологічним бізнесом Revolut і Максим Поляков (№ 14), співвласник космічної компанії Firefly Aerospace, яка працює на ринку США.
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