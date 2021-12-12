Олігархи продовжують багатіти: хто очолив ТОП-100 найбагатших українців

Олігархи в Україні продовжують багатіти, незважаючи на кризу. На даний момент сукупні статки найбагатших українців становить $47,4 млрд. І це найвищий показник з 2014 року. ТОП-100 найбагатших українців склав журнал «Новий час» спільно з інвесткомпанією Dragon Capital, передає NNS.

Перші місця в ньому зайняли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський.

Зокрема, зміцнив своє лідерство в списку власник СКМ Рінат Ахметов, статки якого оцінюють у 11,544 млрд доларів. Рік тому, в жовтні 2020-го, НВ оцінювало цю суму 6,6 млрд доларів. Друге місце зайняв засновник EastOne Group Віктор Пінчук, активи якого складають 2,603 млрд доларів проти 2,415 млрд роком раніше. Третє місце зайняв депутат Верховної Ради і власник Smart Group Вадим Новинський з 2,44 млрд доларів. Рік тому він був лише на п’ятому місці в рейтингу НВ з сумою вдвічі меншою — 1,224 млрд доларів.

Інший нардеп, п’ятий президент і власник кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко, має, за даними НВ, 1,522 млрд доларів проти 1,492 млрд роком раніше.

Вартість активів бенефіціара гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго оцінили в 1,497 млрд доларів, а власників мережі гіпермаркетів «Епіцентр-К» Олександра та Галини Герег — в 1,462 млрд.

Колишні співвласники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють 1,401 і 1,17 млрд доларів відповідно, співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко — 1,277 млрд, а власник Group DF Дмитро Фірташ замикає список мільярдерів з 1,071 млрд доларів. Останній рік тому був на четвертому місці з 1,273 млрд.

На даний момент вся Золота сотня «важить» $47,4 млрд. Це найвищий показник, починаючи з 2014 року, хоча він ще сильно не дотягує до довоєнного 2013-го, коли ця когорта сумарно оцінювалася в $67 млрд., А рекордним був 2011-й — $83,7 млрд.

Вісім бізнесменів із сотні 2021 контролюють ледь не всю металургію і хімічну промисловість країни. Всі вони розмістилися у верхній частині ТОП-100. Їх стан Dragon Capital оцінила в $22,2 млрд, а це майже половина від усього рейтингу.

Всього в списки зараз 10 мільярдерів проти торішніх восьми і 90 мультимільйонерів. Сім з ТОП-100 пішли в мінус, 93 — в досить відчутний плюс.

В цьому році в списку з’явилося 13 новачків, серед яких зірки інноваційної економіки. Це Влад Яценко (№ 8) зі своїм фінансово-технологічним бізнесом Revolut і Максим Поляков (№ 14), співвласник космічної компанії Firefly Aerospace, яка працює на ринку США.

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