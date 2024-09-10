Чим загрожує окупація Покровська – розповіли у Третій штурмовій

Оцінку ситуації надав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, передають «Новини України – НСН».

Чим загрожує окупація Покровська

Місто Покровськ у Донецькій області має ключове значення для подальших військових планів Російської Федерації, оскільки у разі взяття населеного пункту під контроль окупанти зможуть розширити свій наступ, зокрема на Дніпропетровську область.

Про це заявив Максим Жорін.

Велика увага до Покровська не є випадковою. Це місто має стратегічну цінність для логістики та подальших дій противника. Його контроль може стати вирішальним для наступальних операцій російських сил, – підкреслив Жорін

Він каже: якщо Покровськ перейде під контроль РФ, російські війська отримають можливість розширити свої операції як у Донецькій області, так і потенційно загрожувати південним регіонам України, включаючи Дніпропетровську область.

Контроль над Покровськом надасть противнику значні переваги на фронті, що створить нові ризики для українських сил. Ігнорувати цю загрозу неможливо, – зауважив військовий

Яка ситуація на Покровському напрямку

Нещодавно у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, нібито окупанти вже на околицях Покровська. У Пентагоні не підтвердили цю інформацію, хоча зауважили – тривають важкі бої.

Коментуючи заяви РФ про захоплення території поблизу Покровська, представник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що “за межами Покровська тривають інтенсивні бої”.

Проте наразі не має конкретної географічної інформації щодо того, що саме захопила армія РФ.

Ми знаємо, що в недавньому минулому вони досягли деяких поступових успіхів, оскільки вони продовжують свій наступ у напрямку до Покровська. Відомо, що росіяни намагаються пробитися до цього міста. Але у місті їх ще немає. Вони не обов’язково близькі до захоплення цього міста, — сказав Райдер

На уточнююче запитання, чи вірять США, що Росія зайняла місто, Райдер відповів, що ні.

Це місто, зокрема, знаходиться на стратегічному перехресті, особливо з точки зору ліній зв’язку. І тому для України, безумовно, важливо продовжувати його утримувати. І я знаю, що вони докладають значних зусиль для цього, — сказав речник Пентагону

У свіжому звіті Генштабу ЗСУ від 10 вересня зазначається, що станом на 16:00 вівторка від початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

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