Окупанти мінують об’єкти в Енергодарі, а колаборанти тікають з Луганщини – війна в Україні 6 жовтня

Повномасштабна війна в Україні 6 жовтня триває вже двісті двадцять п’яту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

Тривають обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове;

на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Успіхи ЗСУ

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

В населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури міста Енергодар.

Авіація Сил оборони завдала понад п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 61330 (+330) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2449 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26) од,

артилерійських систем– 1424 (+10) од,

РСЗВ – 344 (+3) од,

засоби ППО ‒ 177 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 232 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 134 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.