«Окупація Харкова»: в ОП пояснили слова Зеленського

«Окупація Харкова» – ці слова президента Зеленського сколихнули не тільки харків’ян, але й усю Україну. В Офісі Президента прокоментували ситуацію, передає NNS.

В ОП звинувачують у всьому ЗМІ, вважаючи, що журналісти просто висмикнули фразу із контексту.

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що слова Володимира Зеленського під час останнього інтерв’ю про те, що Росія може розпочати вторгнення саме в Харків є “прикладом, гіпотетичним сценарієм”.

“Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв’ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз’яснень”, — сказав Никифоров у коментарі НВ.

Він зауважив, що президент говорив про ескалацію.

“Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано”, — сказав він.

Нагадаємо, під час одного з інтерв’ю президент України Володимир Зеленський розповів про своє припущення, що якщо Росія все ж наважиться на вторгнення в Україну, то лише в тих регіонах, з якими має сильний історичний зв’язок. За приклад він навів Харків. Мер міста Ігор Терехов своєю чергою нагадав про неподільність нашої держави. Він запевнив, що Харків готовий “дати тверду відсіч потенційному загарбникові”.

Тим часом у мережі поширюються меми на тему «окупації Харкова».

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