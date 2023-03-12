Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023: список

11 березня оголосили лауреатів Шевченківської премії. Вперше премію не вручили на День народження Тараса Шевченка 9 березня. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Комітет визначив переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво».

За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу президента України.

Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць»; Команіченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»; Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря», «Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах; Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років; Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У категоріях «Театральне» та «Візуальні мистецтва» лауреатів не оголосили.

Національна премія України і́мені Тараса Шевченка часто згадується просто як Шевченківська премія — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року

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