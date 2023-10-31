Цієї ночі окупанти обстріляли 5 областей України – постраждала енергетична та цивільна інфраструктура

Цієї ночі окупанти обстріляли 5 областей України. Про наслідки розповів очільник МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Окупанти завдали ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Цієї ночі окупанти обстріляли 5 областей України

Донецька область

Ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Вже вдосвіта російські військові завдали удару по місту Селидове. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод.

Харківська область

О 00:40 окупанти обстріляли місто Вовчанськ, виникла пожежа покрівлі двоповерхової адмінбудівлі.

Дніпропетровська область

Ворог двічі атакував Нікополь з артилерії. Сталося займання 2 господарчих споруд, пошкоджені 8 приватних будинків, автомобіль, сонячні панелі та лінії електропередач.

Херсонська область

Російські військові завдали 14 ударів авіабомбами. У Херсонському районі постраждали 3 населені пункти: Микільське, Кринки та Іванівка.

Чернігівська область

Від опівночі ворог здійснив 2 мінометні обстріли прикордонного села Грем’яч.

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