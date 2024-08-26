Росіяни обстрілюють Україну вночі і вдень. Коли люди сплять або йдуть чи їдуть у своїх справах, з-находяться на роботі чи навчанні. Безпечних місць в нашій країні не існує. Але є правила, які допоможуть зберегти життя. Нижче ми розкажемо, що робити, якщо обстріл застав на вулиці.

Корисну інформацію надали спеціалісти Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ДСНС.

Що робити, якщо обстріл застав на вулиці

Найкраще укриття – це спеціально облаштоване сховище. За його відсутності можна використовувати підземні переходи та паркінги, станції метрополітену, цокольні чи підвальні приміщення будинків.

Якщо чуєте звуки вибухів поблизу, а в полі зору немає укриття, то якомога швидше ляжте на землю і сховайтеся в будь-якому заглибленні. Ефективним захистом також буде виступ, навіть бордюр або канава.

Якщо ви з дитиною, то спершу у заглиблення покладіть її, а потім прикрийте собою.

Оберіть безпечне положення: ляжте обличчям до землі, схрестіть ноги, прикрийте голову руками, заплющте очі та відкрийте рот. Це вбереже від контузії при близькому розриві снаряда.

Не підіймайте голову без нагальної потреби.

У разі, якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку від будівель і споруд і залягти на землю.

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