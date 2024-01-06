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Увага! Шахраї використовують обмін полоненими для наживи: розкрито схему

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Увага! Шахраї використовують обмін полоненими для наживи: розкрито схему

Шахраї використовують останній обмін полоненими для наживи. Будьте обережні! Про це попереджає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає НСН.

Шахраї почали використовувати останній обмін військовополоненими з РФ, який відбувся 3 січня, задля наживи.

Шахраї використовують обмін полоненими для наживи: розкрито схему

У соцмережах з’явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші, – ідеться у повідомленні

У профілях можуть бути фото та відео оборонців з “обміну 230” або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.

Не йміть віри! За цими сторінками та профілями соцмереж приховуються шахраї. Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, – наголосили у Коордштабі

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чому росія погодилася на найбільший обмін полоненими саме зараз — оцінка ISW

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