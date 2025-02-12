«Обмежено придатні» мають пройти повторну ВЛК до 5 червня: ВР ухвалила рішення

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт сьогодні, 12 лютого, передають «Новини України – НСН».

За законпроєкт проголосували 313 народних обранців.

Раніше термін був до 4 лютого. Але сотні тисяч громадян не встигли пройти повторну ВЛК.

«Обмежено придатні» мають пройти повторну ВЛК до 5 червня

Згідно із новим законом, громадяни України віком від 25 до 60 років , які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 року).

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