США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 25 липня: що у ньому буде

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 25 липня, передає НСН, посилаючись на Reuters.

У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до $400 млн, який переважно складатиметься з артилерії, ракет ППО та наземної техніки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських чиновників.

За словами джерел, касетні боєприпаси до цього пакета не увійдуть.

Як зазначається, у пакет включено кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для систем ППО NASAMS та ракетних систем HIMARS, протитанкові засоби, включно з TOW та Javelin, а також боєприпаси для Patriot та Stinger.

Уточнюється, що вміст пакета досі допрацьовувався та може змінитися.

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