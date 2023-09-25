Розпочався прийом заявок на нову гуманітарну допомогу: хто і що може отримати

Розпочався прийом заявок на нову гуманітарну допомогу. НСН розповість, хто і що може отримати та як подати заявку.
Волонтерська організація Незламний Харків надає одноразову допомогу мешканцям Харкова (які проживають не у гуртожитках). Підтримка надається у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитячого харчування та підгузок, медикаментів.
Хто може отримати допомогу
Допомогу можуть отримати родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах у м. Харків: люди зі статусом ВПО з тимчасово окупованих територій та люди, чиї населені пункти перебувають у сірій зоні бойових дій та які підпадають під наступні категорії:
- багатодітні родини (3 та більше дітей віком до 18 років)
- особи з інвалідністю I та II групи
- лежачі люди
Як відбувається прийом заявок на нову гуманітарну допомогу
Для того, щоб отримати допомогу, необхідно заповнити та надіслати заявку за цим посиланням.
У формі реєстрації зазначте наступну інформацію:
- оберіть Вашу категорію
- що саме Вам потрібно
- ПІБ
- номер телефону
- дані паспорта
- індивідуальний податковий номер
- назва населеного пункту, де Ви проживали
- завантажте Ваш паспорт (перша сторінка)
- завантажте Ваш ІПН
- завантажте Вашу довідку ВПО
- завантажте документи, що підтверджують інвалідність / пенсійне посвідчення / документи, що підтверджують статус багатодітної родини (всі сторінки) та свідоцтво про народження дітей заявника
Після обробки заявки з Вами зв’яжеться фахівець організації та повідомить адресу і час отримання благодійної допомоги.
Джерело: zayava.info
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