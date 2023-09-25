Розпочався прийом заявок на нову гуманітарну допомогу: хто і що може отримати

Розпочався прийом заявок на нову гуманітарну допомогу. НСН розповість, хто і що може отримати та як подати заявку.

Волонтерська організація Незламний Харків надає одноразову допомогу мешканцям Харкова (які проживають не у гуртожитках). Підтримка надається у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитячого харчування та підгузок, медикаментів.

Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах у м. Харків: люди зі статусом ВПО з тимчасово окупованих територій та люди, чиї населені пункти перебувають у сірій зоні бойових дій та які підпадають під наступні категорії:

багатодітні родини (3 та більше дітей віком до 18 років)

особи з інвалідністю I та II групи

лежачі люди

Як відбувається прийом заявок на нову гуманітарну допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно заповнити та надіслати заявку за цим посиланням.

У формі реєстрації зазначте наступну інформацію:

оберіть Вашу категорію

що саме Вам потрібно

ПІБ

номер телефону

дані паспорта

індивідуальний податковий номер

назва населеного пункту, де Ви проживали

завантажте Ваш паспорт (перша сторінка)

завантажте Ваш ІПН

завантажте Вашу довідку ВПО

завантажте документи, що підтверджують інвалідність / пенсійне посвідчення / документи, що підтверджують статус багатодітної родини (всі сторінки) та свідоцтво про народження дітей заявника

Зверніть увагу, що отримати набір та медикаменти можливо лише за наявності власника документа, що засвідчує особу.

Після обробки заявки з Вами зв’яжеться фахівець організації та повідомить адресу і час отримання благодійної допомоги.

Джерело: zayava.info

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