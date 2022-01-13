Новий штам «Омікрон» вражає молодих: що ще про нього відомо

Новий штам «Омікрон», який захоплює планету, частіше вражає молодих. Що ще відомо про цей різновид коронавірусу та як вберегтися, NNS розповість, посилаючись на Міністерство охорони здоров’я України.

Що відомо про новий штам «Омікрон» за попередніми результатами наукових досліджень

Науковці стверджують, що:

«Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта».

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

Відбувається зсув захворюваності на штам «Омікрон» у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на «Омікрон» – 30,8 роки.

Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрону» – у понад 5 разів вище, 13%.

Попередньо, «Омікрон» у 2,9 раза більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою».

У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Але є і гарні новини:

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для «Дельти».

Лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей, – наголошують у МОЗ.

Правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти COVID-19 як і раніше залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом.

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