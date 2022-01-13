Нове меню у школах і садках: батьки масово скаржаться – Клопотенко відреагував

Із січня 2022 року в Україні нове меню у школах і садках, розроблене шеф-поваром Євгеном Клопотенком і першою леді Оленою Зеленською. Введення нового раціону позиціонується як спроба зробити його більш здоровим. Проте батьки масово скаржаться на якість харчування, передає NNS, посилаючись на Фокус та ряд пабліків у соціальних мережах.
Серед поширених претензій — прісна та не апетитна їжа, некомпетентність кухарів і погана якість інгредієнтів. Євген Клопотенко вже відреагував на критику.
Критичні зауваження, зокрема з’явилися, під дописом кухаря та в групі “Батьки SOS” у Facebook.
Частина незадоволених користувачів скаржаться, що діти не хочуть їсти корисну їжу і тому змушені залишатися голодними. Крім цього, батьки кажуть, що діти просто не звикли до такого раціону.
Ось декілька коментарів батьків:
- “Корисно — це добре. Але що робити якщо дитина це їсти не хоче? Виходить, що більшу частину часу в дитячому садку дитина голодна. Тому що їжа прісна і не апетитна. Вибачте, а гастрит і виразку шлунка хто лікуватиме дітям і за чий рахунок?”
- “Ваші гадські соуси діти не їдять, ніякі соуси не їдять маленькі діти, запам’ятайте це! Це знущання над дітьми та їхніми батьками, Ви взяли великий гріх на душу цими змінами”.
- “Усе без солі, какао без цукру та молока”.
Інші дописувачі стверджують, що кухарі в школах і садочках некомпетентні, страви готуються з неякісних продуктів, а деякі необхідні для нового меню інгредієнти до закладів не постачаються.
- “Обладнання немає. Кухарі не підготовлені. Жахлива продукція, що завозиться. Половини з того, що потрібно для нового меню, взагалі не возитимуть. Дорого. Що хочете, те й робіть”.
- “Спочатку обладнайте садки необхідним обладнанням, навчіть персонал, адаптуйте меню якісно, а не нашвидкуруч. А в нас усе через ж”*пу. І за таке харчування я плачу 95 грн на день, за місяць виходить 2 100 грн!!! І я розумію, що моя дитина не з’їдає на цю суму.
- “З подругою-вихователькою розмовляла, вона каже, усе в унітаз викидають, діти нічого не їдять, змусити їх не мають права, а діти голодні плачуть, що це їсти не будуть. В обід запивати нічим, ніякого компоту, чаю немає. У рецептурі — додавання яєць до страв, а яйця не завезли, бо тендер ще не пройшов “.
Є і інша проблема в регіонах. Так, наприклад, у Марганці на Дніпропетровщині мешканці стверджують, що місто не встигло провести тендерні закупівлі продуктів і тому дітей годують тим, що залишилось із минулого року. В одному з місцевих пабліків виклали денне меню дитячого садочка. Серед страв відсутнє м’ясо.
Меню виглядає так:
Сніданок:
- Каша в’язка ячнева розсипчаста з цибулею
- Хліб цільнозерновий
- Чай
Обід:
- Суп на овочевому бульйоні з бобовими
- Плов овочевий з рисовою крупою
- Суфле яєчне
- Хліб цільнозерновий
- Чай
Вечеря:
- Запіканка рисова з сиром кисломолочним
- Чай
Люди обурюються таким меню, щоправда звинувачують у всьому міцеву владу.
Однак є й ті, хто добре сприйняв нововведення в Україні. За словами таких коментаторів, їх тішить, що їжа стала здоровішою.
- “Схоже на саботаж від кухарів, Клопотенко представляв корисну та смачну їжу. Але є й інша сторона, далеко не всі діти готові до цього, бо немає у сім’ї культури харчування”.
- “У нашій школі (Київ) їжа стала набагато смачнішою та естетично привабливішою. Діти схвалили (а в нас у сім’ї досить високі стандарти харчування). Але солі мало”.
- “У наших уже почали міняти, діти дивуються квасолі, новим котлетам і смачному какао У ШКОЛІ. Смакують із задоволенням”.
- “А в нашій школі готують смачно! Дякую. Ми й раніше пили не солодкий чай і компот, майже не солимо їжу. Їжа має бути корисною і смачною, як у Клопотенка”.
У відповідь на реакцію на нове меню Євген Клопотенко опублікував допис, у якому пояснив, чому в низки батьків виникло невдоволення щодо нового меню. За його словами, рецепти затвердили за сприяння Міністерства охорони здоров’я, а школи отримали вибір: або самим адаптувати своє меню під нові норми, або складати його на підставі рецептів, розроблених шеф-кухарем.
Клопотенко закликав батьків самостійно перевіряти харчування у школах і садках та повідомляти про невідповідність законодавству та технологічним картам у Держпродспоживслужбу через чат-бот у Telegram.
“Якщо в школі вже зараз відмовилися повністю від цукру та солі, то це не коректно. Ми з командою спеціально пролобіювали перехідний етап. Це означає, що кількість солі та цукру має зменшуватися поступово”, — запевнив кухар.
Водночас Клопотенко визнав, що деякі кухарі в українських школах і садках мають недостатню кваліфікацію для того, щоб почати готувати нові страви, і тому кухар зі своєю командою має намір запустити в лютому-березні цього року спеціальні тренінги в регіонах України.
Нагадаємо, в оновленому меню, згідно нормам, повинна збільшитися кількість м’яса та фруктів, а також кількість позицій. У той же час потрібно зменшити кількість цукру, хліба та смаженого.
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