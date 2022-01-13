Нове меню у школах і садках: батьки масово скаржаться – Клопотенко відреагував

Із січня 2022 року в Україні нове меню у школах і садках, розроблене шеф-поваром Євгеном Клопотенком і першою леді Оленою Зеленською. Введення нового раціону позиціонується як спроба зробити його більш здоровим. Проте батьки масово скаржаться на якість харчування, передає NNS, посилаючись на Фокус та ряд пабліків у соціальних мережах.

Серед поширених претензій — прісна та не апетитна їжа, некомпетентність кухарів і погана якість інгредієнтів. Євген Клопотенко вже відреагував на критику.

Критичні зауваження, зокрема з’явилися, під дописом кухаря та в групі “Батьки SOS” у Facebook.

Частина незадоволених користувачів скаржаться, що діти не хочуть їсти корисну їжу і тому змушені залишатися голодними. Крім цього, батьки кажуть, що діти просто не звикли до такого раціону.

Ось декілька коментарів батьків:

“Корисно — це добре. Але що робити якщо дитина це їсти не хоче? Виходить, що більшу частину часу в дитячому садку дитина голодна. Тому що їжа прісна і не апетитна. Вибачте, а гастрит і виразку шлунка хто лікуватиме дітям і за чий рахунок?”

“Ваші гадські соуси діти не їдять, ніякі соуси не їдять маленькі діти, запам’ятайте це! Це знущання над дітьми та їхніми батьками, Ви взяли великий гріх на душу цими змінами”.

“Усе без солі, какао без цукру та молока”.

Інші дописувачі стверджують, що кухарі в школах і садочках некомпетентні, страви готуються з неякісних продуктів, а деякі необхідні для нового меню інгредієнти до закладів не постачаються.

“Обладнання немає. Кухарі не підготовлені. Жахлива продукція, що завозиться. Половини з того, що потрібно для нового меню, взагалі не возитимуть. Дорого. Що хочете, те й робіть”.

“Спочатку обладнайте садки необхідним обладнанням, навчіть персонал, адаптуйте меню якісно, а не нашвидкуруч. А в нас усе через ж”*пу. І за таке харчування я плачу 95 грн на день, за місяць виходить 2 100 грн!!! І я розумію, що моя дитина не з’їдає на цю суму.

“З подругою-вихователькою розмовляла, вона каже, усе в унітаз викидають, діти нічого не їдять, змусити їх не мають права, а діти голодні плачуть, що це їсти не будуть. В обід запивати нічим, ніякого компоту, чаю немає. У рецептурі — додавання яєць до страв, а яйця не завезли, бо тендер ще не пройшов “.

Є і інша проблема в регіонах. Так, наприклад, у Марганці на Дніпропетровщині мешканці стверджують, що місто не встигло провести тендерні закупівлі продуктів і тому дітей годують тим, що залишилось із минулого року. В одному з місцевих пабліків виклали денне меню дитячого садочка. Серед страв відсутнє м’ясо.

Меню виглядає так:

Сніданок:

Каша в’язка ячнева розсипчаста з цибулею

Хліб цільнозерновий

Чай

Обід:

Суп на овочевому бульйоні з бобовими

Плов овочевий з рисовою крупою

Суфле яєчне

Хліб цільнозерновий

Чай

Вечеря:

Запіканка рисова з сиром кисломолочним

Чай

Люди обурюються таким меню, щоправда звинувачують у всьому міцеву владу.

Однак є й ті, хто добре сприйняв нововведення в Україні. За словами таких коментаторів, їх тішить, що їжа стала здоровішою.

“Схоже на саботаж від кухарів, Клопотенко представляв корисну та смачну їжу. Але є й інша сторона, далеко не всі діти готові до цього, бо немає у сім’ї культури харчування”.

“У нашій школі (Київ) їжа стала набагато смачнішою та естетично привабливішою. Діти схвалили (а в нас у сім’ї досить високі стандарти харчування). Але солі мало”.

“У наших уже почали міняти, діти дивуються квасолі, новим котлетам і смачному какао У ШКОЛІ. Смакують із задоволенням”.

“А в нашій школі готують смачно! Дякую. Ми й раніше пили не солодкий чай і компот, майже не солимо їжу. Їжа має бути корисною і смачною, як у Клопотенка”.

У відповідь на реакцію на нове меню Євген Клопотенко опублікував допис, у якому пояснив, чому в низки батьків виникло невдоволення щодо нового меню. За його словами, рецепти затвердили за сприяння Міністерства охорони здоров’я, а школи отримали вибір: або самим адаптувати своє меню під нові норми, або складати його на підставі рецептів, розроблених шеф-кухарем.

Клопотенко закликав батьків самостійно перевіряти харчування у школах і садках та повідомляти про невідповідність законодавству та технологічним картам у Держпродспоживслужбу через чат-бот у Telegram.

“Якщо в школі вже зараз відмовилися повністю від цукру та солі, то це не коректно. Ми з командою спеціально пролобіювали перехідний етап. Це означає, що кількість солі та цукру має зменшуватися поступово”, — запевнив кухар.

Водночас Клопотенко визнав, що деякі кухарі в українських школах і садках мають недостатню кваліфікацію для того, щоб почати готувати нові страви, і тому кухар зі своєю командою має намір запустити в лютому-березні цього року спеціальні тренінги в регіонах України.

Нагадаємо, в оновленому меню, згідно нормам, повинна збільшитися кількість м’яса та фруктів, а також кількість позицій. У той же час потрібно зменшити кількість цукру, хліба та смаженого.

Нове меню у шкільних їдальнях – як будуть годувати школярів у 2022 році

Найшкідливіші цукерки, які не можна давати дітям – МОЗ

Як посмажити картоплю з золотистою скоринкою – маловідома хитрість, яка дасть гарантований результат