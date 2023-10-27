Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це відзвітував німецький уряд, передає НСН.

До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і БТР.

Оновлені дані представлені на сайті німецького уряду.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що у ньому

У новому пакеті допомоги від Німеччини наступне:

чотири бронетранспортери;

система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;

ракети для комплексів IRIS-T SLS;

радар для TRML-4D;

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;

чотири радари GO12;

п’ять надводних безпілотників;

шість автомобілів прикордонної служби;

10 тисяч захисних окулярів;

чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;

155-мм боєприпаси.

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