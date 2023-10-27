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Тег:
Війна

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що у ньому

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що у ньому
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це відзвітував німецький уряд, передає НСН.

До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і БТР.

Оновлені дані представлені на сайті німецького уряду.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що у ньому

У новому пакеті допомоги від Німеччини наступне:

  • чотири бронетранспортери;
  • система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;
  • ракети для комплексів IRIS-T SLS;
  • радар для TRML-4D;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
  • вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;
  • чотири радари GO12;
  • п’ять надводних безпілотників;
  • шість автомобілів прикордонної служби;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;
  • 155-мм боєприпаси.

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