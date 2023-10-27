Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це відзвітував німецький уряд, передає НСН.
До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і БТР.
Оновлені дані представлені на сайті німецького уряду.
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що у ньому
У новому пакеті допомоги від Німеччини наступне:
- чотири бронетранспортери;
- система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;
- ракети для комплексів IRIS-T SLS;
- радар для TRML-4D;
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
- вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;
- чотири радари GO12;
- п’ять надводних безпілотників;
- шість автомобілів прикордонної служби;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- чотири сідельні тягачі 8×8 і чотири напівпричепи;
- 155-мм боєприпаси.
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