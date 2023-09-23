Нічна повітряна атака на Україну 23 вересня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака на Україні 23 вересня. НСН розповість все, що відомо. Ворог атакував ракетами і дронами.

Нічна повітряна атака на Україну 23 вересня: майже всі дрони збили

Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф). Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Безпілотники летіли у напрямку Запоріжжя і Дніпропетровщина.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 «шахедів».

В Повітряному командування «Схід» підтвердили знищення 12 безпілотників над Дніпропетровською областю.

У ДніпроОВА розповіли, що уламки ворожих безпілотників пошкодили об’єкт критичної інфраструктури Дніпра.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум’я рятувальники приборкали.

Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені.

Атака Одещини

Цієї ночі російські окупанти атакували ракетами «Онікс» Одеську область. Про це повідомила начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ракети запускали з берегового комплексу ‘Бастіон’ в окупованому Криму. Дві з них потрапили до рекреаційної зони одеського регіону.

Це відкрита територія, критичних руйнувань та травмованих немає, – зазначила Гуменюк

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