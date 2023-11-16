Повітряна атака 16 листопада: скільки вдалося збити – все, що відомо

Вночі і вранці ворогом була здійснена чергова повітряна атака 16 листопада. У низці регіонів лунала повітряна тривога, а мешканці чули вибухи. Більшість ворожих дронів вдалося збити. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал оновлюється.

Що говорять у Повітряних Силах

Згідно із інформацією Повітряних Сил, у ніч на 16 листопада 2023 року росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.

Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Нічна повітряна атака 16 листопада: ситуація в регіонах

Більшість ворожих «шахедів» сьогодні були збиті на Заході країни. Про це повідомляє у Повітряному командуванні “Захід”.

Пуски ударних БпЛА «Shahed-136/131» здійснено з південно-східного напрямку.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами ППО повітряного командування ”Захід” знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” в зоні відповідальності.

До знищення ворожих повітряних цілей залучені підрозділи зенітних ракетних військ, авіації та мобільні вогневі групи.

Хмельниччина

Також відомо, що сьогодні вранці, 16 листопада, на Хмельниччині працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив в.о. начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

“Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги”, – йшлося в дописі.

Полтавщина

Увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Харківщина

Близько опівночі противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

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