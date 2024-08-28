«Нібулон» відправив на експорт перші 100 тисяч тонн зерна після вимушеної перерви, викликаної війною.

Гарною новиною поділилися у компанії, передають «Новини України – НСН».

«Нібулон» відправив на експорт перші 100 тисяч тонн зерна

Агрохолдинг «Нібулон» перевіз і відправив на експорт перші 100 тисяч тонн українського збіжжя у 25 країн світу.

Це стало можливим завдяки співпраці із проєктом USAID «Економічна підтримка України» і закупленим вагонам-хоперам, розповіли у компанії.

Коли у 2023 році компанія була змушена переорієнтуватися з водного транспортування збіжжя на перевезення автошляхами та залізницею, втілити це альтернативне рішення в життя допоміг проєкт USAID, – йдеться у повідомленні

Тоді спеціально для проєкту було закуплено 50 сучасних вагонів-хоперів зі здатністю перевозити 70 тонн зерна кожен.

«Сьогодні із гордістю констатуємо: завдяки цій потужній та життєво необхідній підтримці «Нібулон» уже перевіз і відправив на експорт у 25 країн світу перші 100 тисяч тонн зерна», – зазначили у компанії

Нагадаємо, власник компанії, Герой України, Олексій Опанасович Вадатурський разом з дружиною загинули від російської ракети, випущеної по Миколаєву, ще у перший рік вторгнення.

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