«Не побачив смерть по зірках»: ЗСУ ліквідували полковника-астролога Суворова з Орла

ЗСУ ліквідували в Україні російського полковника-астролога. «Професія» окупанта не допомогла йому уникнути смерті в чужій країні. Про це розповів український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України, відомий під позивним «Штірліц», передає НСН.

Російського полковника ліквідували на Донеччині. Він служив у 51-му парашутно-десантному полку.

Ігорь Суворов до вторгнення Росії був на пенсії та жив у місті Орел. Він вийшов на пенсію за вислугою років ще на початку 2000-х. Полковник не мав чим зайнятися і от раптом побачив в газеті оголошення про набір на факультет астрології інституту картографії та геодезії.

Його зарахували на навчання і три роки він освоював фах, захистив дипломну роботу на тему “Сумісність людей” та отримав документ про закінчення вищої школи астрології.

Але не сиділося полковнику на пенсії. І астрологією займатися у себе вдома він не заходів. А з початком вторгнення полковник відправився воювати проти України. Днями його успішно ліквідували Збройні Сили України.

З Орла поїхав на Донбас у 51 пдп із зібраними бандерольками. На зворотному шляху не пощастило. Із Валуєк уже сам їде додому в бандеролі сам, – написав Анатолій Штефан

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