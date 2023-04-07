Названо спеціальності, на які буде найбільший попит у наступні 2-3 роки в Україні. Відповідну інформацію надала заступниця директора Київського міського центру зайнятості Людмила Мушинська, передає НСН, посилаючись на Укрінформ.

На думку спеціалістки, у найближчі 2-3 роки найбільше будуть потрібні фахівці у будівельній сфері: будівельники, проєктувальники, архітектори, а також спеціалісти у сфері енергетики.

Зокрема, буде попит на слюсарів, електриків, зварювальників та столярів. Не менший попит буде на інженерів – як для сфери будівництва, машинобудування, так і для військового напряму, – сказала Мушинська

Крім того, за словами фахівця, вже існує потреба в медичних працівниках – як у лікарях різних спеціалізацій, так і в кваліфікованих медичних сестрах, молодшому медичному персоналі. Очікується, що значний попит також буде на реабілітологів, психологів, психотерапевтів для підтримки військових, які повернулись з війни, та людей після деокупації територій або просто психологічно виснажених через війну.

Також для відбудови України потрібні будуть спеціалісти у сфері логістики, для прикладу водії-далекобійники. Не зупинить свій розвиток і ІТ-сфера. Програмісти все більше потрібні в усіх галузях економіки та безпеки країни. Завжди будуть потрібні також працівники комунальної сфери, які роблять наше місто кращим, – розповіла заступниця директора Київського міського центру зайнятості

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