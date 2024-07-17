Наземний наступ Росії видихається, але є «але» – The Economist

Про це пише видання The Economist, передають «Новини України – НСН».

Як зазначається в матеріалі аналітиків, наземний наступ Росії видихається, а становище України на лінії фронту покращується завдяки мобілізації солдатів, надходженню нових боєприпасів та зброї з боку Заходу, а також завдяки будівництву укріплень, зазначає The Economist.

Для досягнення обмежених територіальних успіхів Росія жертвує танками та бойовими броньованими машинами з непомірною швидкістю. Нідерландський сайт оборонної аналітики і дослідження військових дій, що збирає інформацію з відкритих джерел, Oryx оцінює кількість знищених і пошкоджених російських танків, що піддаються перевірці, і 3 235, але передбачає, що реальне число може бути «значно вище».

Наземний наступ Росії видихається, але є «але»

З іншого боку, у Росії зростає виробництво ракет та безпілотників. Найбільша загроза, з якою стикається Україна, це не російський прорив на землі, а повітряні атаки на енергосистему. Навіть якщо обіцяні системи ППО надійдуть найближчим часом, на Україну чекає непроста зима, – вважають аналітики

Вони зазначають, що перед вторгненням генеруюча потужність України становила 36 гігават. електроенергії. Наприкінці 2022 року Росія націлилася на її електроенергетичну інфраструктуру, і половина цієї потужності вже була втрачена — окупована, зруйнована або пошкоджена — до того, як атаки поновилися цього року. Україні вдалося відновити певну потужність, і минулої зими вдалося майже зберегти світло, відновивши потужність майже до необхідних на той час 18 гвт .

Але цьогорічні атаки знищили 9 гвт потужностей. Практично все, що залишилося, походить від атомних електростанцій, на які росіяни поки що не нападають.

Максим Тимченко, генеральний директор компанії ДТЕК каже:

Іронія руйнувань в енергетиці під час цієї війни полягає в тому, що вони прискорили декарбонізацію енергетичної галузі України. Торік ДТЕК завершив будівництво ВЕС потужністю 114 мвт лише за 100 км від лінії фронту. Коли російська ракета влучила в одну з їхніх сонячних панелей, усунути пошкодження вдалося всього за чотири дні. Вітер і сонце — це не просто екологічні варіанти, вони стратегічно стійкі. Всього однією ракетою можна знищити вугільну електростанцію потужністю 300 мвт. Але їм потрібно 50 ракет, щоб знищити ту саму потужність вітряної електростанції

Втім, які б нові проекти не з’являлися, Україні терміново потрібно більше електроенергії цієї зими, яка настане вже через кілька місяців. Надто мало часу та надто мало грошей, аби встигнути встановити сотні малих електростанцій, реконструювати розбомблені електростанції та побудувати вітряні і сонячні електростанції. Постійні відключення електроенергії будуть звичним явищем – вважають автори матеріалу The Economist.

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