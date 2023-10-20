Наступ росіян на Авдієвку продовжується попри великі втрати – ISW

Наступ росіян на Авдієвку продовжується, незважаючи на великі втрати, які несуть тут окупанти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 19 жовтня, передає НСН.

Російські окупанти продовжать наступ на Авдіївку, незважаючи на великі втрати особового складу та військової техніки, – заявляють в ISW.

За словами аналітиків, окупанти зосередили на лінії Авдіївка-Донецьк значне угруповання сил, що складається з частин 15 мотострілецьких полків і 11 стрілецьких полків.

У звіті від 19 жовтня говориться, ЗС РФ навряд чи досягнуть успіху на цьому напрямку найближчим часом. Вони не зможуть захопити населений пункт або оточити його, однак спроб наступу не припинять.

Будь-яке зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового коригування тактичної ситуації, — заявили аналітики

Також у звіті йдеться, що і українські, і російські військові оглядачі сходяться на тому, що ЗС РФ не змогли домогтися бажаного результату біля Авдіївки. Після того як сили противника зазнали великих втрат, темпи їхнього наступу сильно сповільнилися.

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