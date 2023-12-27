Загинули двоє цивільних, серед поранених 6-річна дитина – наслідки ворожих атак цієї ночі

Загинули двоє цивільних, серед поранених 6-річна дитина. Такі страшні наслідки ворожих атак по прифронтових районах цієї ночі. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Наслідки ворожих атак цієї ночі

Одеська область

Близько опівночі окупанти випустили по регіону безпілотники. Загинула людина, ще четверо постраждали. Серед них є 6-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки.

Також руйнувань зазнала незаселена новобудова в Одесі. На щастя, минулося без детонації та негативних наслідків.

Херсонська область

Ворог безперервно б’є по регіону. Ввечері з артилерії вдарив по Антонівці, одна людина постраждала. Упродовж ночі росіяни обстрілювали і Херсон. Пошкоджений торговельний центр, гараж, крамниця, мобільне укриття, автомобілі.

Крім того, окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула.

Донеччина

Також цієї ночі окупанти обстріляли Донеччину – рятувальники загасили пожежу у багатоповерхівці та врятували трьох людей.

Дніпропетровщина

Під ударом була і Дніпропетровщина – ліквідовано пожежу на території сільгосппідприємства.

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