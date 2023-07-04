«Путін вже не може віддати наказу про підрив ЗАЕС чи застосування ядерної зброї» – Піонтковський

Путін вже не може віддати наказу про підрив ЗАЕС чи застосування ядерної зброї. Такої думки дотримується відомий політолог Андрій Піонтковський. Про це він розповів у ефірі Еспресо, передає НСН.

На думку політолога, президент РФ Володимир Путін більше не здатен віддавати наказів про застосування ядерної зброї внаслідок втрати значної частини влади

Піонтковський розповів, що західні партнери прослуховували розмови російської верхівки та зрозуміли, що президент РФ втратив частину влади. Як наслідок, ядерний шантаж припинився. Володимир Путін не може заарештувати керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина й, імовірно, тримає на підвалі Суровікіна, але не здатен визнати це публічно.

Використання ядерної зброї вимагає велетенської концентрації влади в руках першої особи, він не може тепер наказати нікому, не лише щодо ядерної зброї, але й з інших сценаріїв екологічної катастрофи, вибух атомної електростанції Запоріжжя, титанового заводу чи там обговорювалась можливість підриву власної Курської АЕС, щоб змінити повістку дня. Усі ці варіанти вже виключені – це найважливіший результат втрати значної частини влади, – наголосив політолог

Зазначимо, що раніше Піонтковський заявляв, що Путін може підірвати Курську АЕС, а не застосувати ядерну зброю. На його думку, використання ядерної зброї нічого не змінить у перебігу війни – і Путін це розуміє. До того ж ще в жовтні диктатору пояснили, що очікує на росію у випадку застосування ядерки. Ще одна причина – позиція Китаю.

А от щодо терактів на Титановому заводі у Криму або Курській АЕС Піонтковський не був таким категоричним. Він допускав ці варіанти. А тепер змінив свою думку.

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