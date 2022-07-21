На Україну насувається спека з кочовими дощами: де припікатиме, а де заливатиме

На Україну насувається спека, яка захопить більшу частину території вже наприкінці цього тижня. При цьому у деяких регіонах прогнозують дощі. Де припікатиме, а де заливатиме, NNS розповість, посилаючись на РБК-Україна.

У четвер, 21 липня, погода комфортна і сонячна у більшості регіонах. Тільки в деяких регіонах дощі. Це переважно Лівобережжя: Харківська, Сумська, Донецька, Луганська області, а також Чернігівська і Полтавська області та в Автономна Республіка Крим.

У південних регіонах фіксуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. На решті частини території України – вітер спокійнішим, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря 21 липня загалом у денний близько +22… +27 градусів, на північному сході трохи “свіжіше”: +18… +23 градусів, при цьому в західних і південних областях стовпчики термометрів показують +25… +30 градусів, а в Закарпатській області і зовсім піднімаються до +35 градусів.

У Києві та області 0 +22… +27 градусів.

Що буде з погодою до кінця тижня

У п’ятницю, 22 липня, температура повітря підвищиться у західних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть +29… +33 градусів, а на Закарпатті прогнозується спека до +36 градусів. На решті частини території країни буде близько +23… +28 градусів.

Дощі з грозами очікуються в східних областях і місцями в центрі та на півдні України.

У суботу, 23 липня, синоптична ситуація не зміниться – спека за +30 градусів на заході країни (знову ж +36 градусів на Закарпатті), місцями на півдні, при цьому на Лівобережжі буде “свіжіше”.

Грозові дощі пройдуть тільки в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У неділю, 24 липня, погода “перетасує колоду”, і температура повітря знизиться вже в західних областях, в той час, як на східних навпаки – стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. Найспекотніше буде в центральних регіонах – до +32 градусів.

В останній вихідний день опади теж “перекочують” – накриють все Правобережжя, а також Чернігівську та Київську області. А ось на Лівобережжі буде сухо.